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سيارات

تعرف على مواصفات هيونداي إلنترا إن لاين 2021

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:00 م
هيونداي إلنترا إن
هيونداي إلنترا إن لاين
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أماني نوار
كشفت هيونداي النقاب عن موديلها إلنترا إن لاين 2021 الرياضية ، وتتمتع السيارة بمواصفات جديدة، حيث تم تزويدها بمحرك 1.6 لتر تيربو بقوة 201 حصان، وعزم 265 نيوتن متر، كما تحتوي على ناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل مزوج مع نظام دفع أمامي.

كما أوضحت هيونداي أنها أجرت بعض التحديثات لنظام التعليق لتحسين الثبات، مع تحسين نظام الفرامل وإضافة أقراص فرامل أكبر حجم في الأمام.

وتحتوي السيارة على بعض اللمسات الخارجية التي تميزها عن الموديل القياسي ، مثل جنوط 18 إنش خاص بها بتصاميم فضية وسوداء.

وسنرى أن شعار N line على الشبك الامامي وزخرفات جديدة حول فتحات الهواء الأمامية، وستتوفر النترا أن لاين بعدد من مزايا السلامة القياسية والتي تشمل التفادي المبكر للاصطدام والبقاء في حارة الطريق، ومتابعة انتباه السائق، ومراقبة النقطة العمياء والتحذير من الزجاج الخلفي.

يذكر أن أعلنت مجموعة هيونداي موتور العالمية المالكة للعلامة التجارية جينيسيس عن تعيين رئيسًا تنفيذيًا جديدا للتوسع العالمي لعلامة السيارات الفارهة وهو جايهون جاي تشانغ، نائب الرئيس التنفيذي الحالي.
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