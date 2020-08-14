AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال علام يهاجم الجبلاية: المصري مظلوم.. وكان يجب تطبيق روح القانون بتأجيل مواجهة الإسماعيلي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
وجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق انتقادات لاذعة للجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بسبب التمسك بإقامة مباراة المصرى والإسماعيلي مساء اليوم الجمعة فى الدورى الممتاز، في ظل إصابة نحو 20 فردا من الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.


وعقد النادى المصري ، اجتماعا، فنَّد خلاله أسباب رفض التوجه إلى الملعب وخوض المباراة امام الإسماعيلي؛ بسبب إصابة القوام الرئيسي للفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.


وقال جمال علام فى تصريحات تليفزيونية.. النادى المصرى مظلوم والإصابات ضربت صفوفه بفيروس كورونا وله الحق فى عدم خوض مباراته أمام الدراويش بالدوري.


وشدد على أنه كان يتعين على اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن يستخدم روح القانون وعدم رفض طلب النادى المصرى بتأجيل مباراة الإسماعيلي.


وأشار إلى أن الجبلاية قامت بإلغاء مسابقات الناشئين فكيف للنادى المصرى أن يخوض مباراته امام الاسماعيلي بعد إصابات القوام الأساسي وغالبية اللاعبين بفيروس كورونا. 

 
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رفضت تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدورى الممتاز.


وتمسكت الجبلاية بإقامة اللقاء رافضة فى الوقت ذاته ترحيب مجلس إدارة النادى الاسماعيلي بتأجيل اللقاء الى وقت لاحق بسبب إصابات كورونا بين صفوف لاعبي المنافس.


وفشلت محاولات مسئولى النادى المصري  فى اقناع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتأجيل المباراة الى أجل غير مسمى.


يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت فى وقت سابق عن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي ونادي مصر والمصري وحرس الحدود نظرا لتعرض غالبية اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيراميدز والإسماعيلي الأبرز.. 6 أندية ترحب بعودة الدوري في اجتماع الجبلاية

نجم الدراويش.. خطاب المسابقات يحسم إشكالية ملعب المصري والإسماعيلي فى الدوري

بعد إصابة 16 لاعبا .. اتجاه قوي في الجبلاية لتأجيل مباراة المصري والحدود

الدوري في خطر.. مباراة المصري والإسماعيلي مهددة بالتأجيل

الثالث في الدوري.. مؤجلات كورونا تضع اتحاد الكرة في ورطة

22 لاعبا إيجابيا بكورونا.. اتجاه في المسابقات لتأجيل لقاء المصري والإسماعيلي

ترشيحاتنا

فى ظل غياب الفنانين.. انتهاء صلاة الجنازة على سمير الاسكندراني.. صور

من إجازته الصيفية.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة

#تركيا_70_عام_من_التطبيع| هاشتاج يتصدر تويتر.. أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل

النيابة العامة تأمر بحبس مالك المعدية الغارقة بـ البحيرة

بريطانيا تطلب 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا التجريبية.. تفاصيل

القتيلة تكبره بـ40 عاما.. شاب سوداني وراء قتل مسنة العجوزة بسبب علاقة جنسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو ومر.. اكتشاف سر جديد للتفرقة بين 4 نكهات في وقت واحد

بالجلد البني القصير.. روجينا تتألق بإطلالة على أحدث صيحات الموضة

أغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5