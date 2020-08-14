جمال علام يهاجم الجبلاية: المصري مظلوم.. وكان يجب تطبيق روح القانون بتأجيل مواجهة الإسماعيلي

وجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق انتقادات لاذعة للجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بسبب التمسك بإقامة مباراة المصرى والإسماعيلي مساء اليوم الجمعة فى الدورى الممتاز، في ظل إصابة نحو 20 فردا من الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.









وعقد النادى المصري ، اجتماعا، فنَّد خلاله أسباب رفض التوجه إلى الملعب وخوض المباراة امام الإسماعيلي؛ بسبب إصابة القوام الرئيسي للفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.









وقال جمال علام فى تصريحات تليفزيونية.. النادى المصرى مظلوم والإصابات ضربت صفوفه بفيروس كورونا وله الحق فى عدم خوض مباراته أمام الدراويش بالدوري.









وشدد على أنه كان يتعين على اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن يستخدم روح القانون وعدم رفض طلب النادى المصرى بتأجيل مباراة الإسماعيلي.









وأشار إلى أن الجبلاية قامت بإلغاء مسابقات الناشئين فكيف للنادى المصرى أن يخوض مباراته امام الاسماعيلي بعد إصابات القوام الأساسي وغالبية اللاعبين بفيروس كورونا.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رفضت تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدورى الممتاز.









وتمسكت الجبلاية بإقامة اللقاء رافضة فى الوقت ذاته ترحيب مجلس إدارة النادى الاسماعيلي بتأجيل اللقاء الى وقت لاحق بسبب إصابات كورونا بين صفوف لاعبي المنافس.









وفشلت محاولات مسئولى النادى المصري فى اقناع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتأجيل المباراة الى أجل غير مسمى.







