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اقتصاد

لأول مرة في مصر.. نجاح تحويل أول سيارة نقل للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الديزل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:01 م
السيارة التى تم تحويلها
السيارة التى تم تحويلها للغاز بدلا من الديزل
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مايكل عياد
في إطار جهود شركة غازتك المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمختلف أنواع السيارات والمركبات، قام فريق إدارة التحويل بغازتك بتحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة أن المركبة التى تم تحويلها هى سيارة نقل ثقيل موديل مرسيدس مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سى سى وقدرة 394 حصان وقد أثبتت التجارب الأولية نجاح عملية تشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعى – ديزل) حيث وصلت نسبة توفير الديزل في هذه التجارب الأولية إلى ٣٠٪، وقد تم تجربة السيارة بحمولة تزيد عن ٢٥ طنا.

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وأضاف رئيس غازتك أن هذة هى أول تجربة لتحويل أكبر محرك في مصر للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يؤدى النجاح فى تحويل مثل هذه النوعية من سيارات النقل الثقيل العاملة بالديزل فى الإسهام بفعالية فى البدء فى استخدام الغاز الطبيعى بمركبات النقل الثقيل والمتوسط العاملة بالديزل والتى يوجد أعداد كبيرة منها على مستوى الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات القومية الجارى دراسة آليات تنفيذها حاليًا من قبل وزارات الدولة المختصة تتضمن إحلال عدد كبير من مركبات النقل الجماعى العاملة بالديزل بمركبات تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وكذلك إنشاء عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعى فى مختلف المدن والمحافظات.
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