الأعلى للجامعات يعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق 2020.. غدا

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم تحديد الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل، وذلك لطلاب شعبتي العلمي "علوم ورياضة" والأدبي.





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وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن المجلس سيحدد خلال الاجتماع الأعداد التي سيتم قبولها في الكليات وموعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق التي من المرجح أن تبدأ في 22 أغسطس عقب انتهاء اختبارات القدرات





كما أنه سيحسم مصير كل ما تم تداوله حول ارتفاع أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب والكليات الجديدة التي ستدخل في رغبات تنسيق الجامعات 2020.

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من جانبه، أكد سيد عطا، مدير قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأعداد التي سيجري قبولها في كليات القطاع الطبي وغيره من الكليات، وإنما يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات.

وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات سيجري خلاله تحديد حاجة كل كلية على مستوى الجمهورية لإعداد الطلاب، كما سيجري الإعلان عن جميع التفاصيل بعد مناقشة المجلس الأعلى للجامعات الأمر في جلسته خلال الأيام المقبلة.