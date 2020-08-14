AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استمرارا لسلسلة حوادث الغرق.. مصرع 6 أشخاص بشواطئ الساحل الشمالي والهانوفيل بالعجمي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:46 م
غرق شاب
غرق شاب
Advertisements
أحمد بسيوني

شهدت شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي غرق ٦ أشخاص، اليوم الجمعة، أثناء السباحة، وتم انتشال ٣ جثامين، فيما لم يتم العثور على باقي الجثث حتى الآن.


ففى شاطئ الهانوفيل بالعجمي، انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية، 3 جثامين غرقوا أثناء السباحة في الشاطئ بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، حيث تسللوا فجرا رغم قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ منذ شهر مارس الماضي.


اقرأ أيضا:

فى حملة مكبرة.. تحرير 208 محاضر ضد مخابز وضبط مخالفات تموينية بالإسكندرية

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا بغرق 3 أشخاص عقب نزولهم مياه البحر بشاطئ الهانوفيل فجر اليوم وجرفتهم مياه الأمواج وغرقوا فى الحال وتوجهت قوة من قسم الدخيلة، وقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثث، وتمكنوا منذ قليل من انتشالهم.


وتبين أن الجثث لسيدة 30 عاما "ش.ح ج"، و"م. م." وفتاة 16 عاما مجهولة الهوية. وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


ونقلت الجثث لمشرحة كوم الدكة تمهيدا لتعرف أسرهم عليهم وتسليمهم لهم.


وشهدت إحدى القرى السياحية بالكيلو ٤٧ غرق ٣ أشخاص أثناء السباحة حيث جرفتهم الأمواج ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.


وقد تلقى قسم شرطة برج العرب إخطارا يفيد بوجود 3 غرقى بإحدى القرى السياحية بالكيلو 47 بطريق الساحل الشمالى أثناء السباحة في الشاطئ، وجاري البحث عنهم لانتشال الجثامين.


يذكر أن شواطئ الإسكندرية شهدت عددا من حوادث الغرق خلال الشهرين الأخيرين تجاوزت ٣٠ غريقا، من بينهم ١٢ غريقا في يوم واحد بشاطئ النخيل، و٤ في شاطئ الصفا بابوتلات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاطئ الموت.. غرق طفل يؤدي إلى فاجعة بشاطئ النخيل في الإسكندرية

شاطئ الموت.. القصة الكاملة لغرق 11 شخصًا بمثلث الشيطان بالإسكندرية

لم ينج أحد.. قصة غرق 11 شخصا داخل شاطئ النخيل.. ابتلعهم البحر مع شروق الشمس.. والشهامة سبب تزايد الأعداد

بعد مرور 4 أيام.. أين وصلت كارثة غرق المصطافين بشاطئ النخيل؟

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد أسبوعين من فاجعة النخيل.. غرق 4 أشخاص في شاطئ الصفوة بالعجمي

ترشيحاتنا

تعرف على موعد جنازة شويكار

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس مالك المعدية الغارقة بـ البحيرة

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

السعودية: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود

وفاة شويكار.. رحيل زوجها الأول قادها إلى التمثيل مع عمر الشريف ورفضت الاعتزال حتى وفاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بعد انخفاض سعره .. طريقة تخزين الدجاج بخطوات بسيطة

حلو ومر.. اكتشاف سر جديد للتفرقة بين 4 نكهات في وقت واحد