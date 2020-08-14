استمرارا لسلسلة حوادث الغرق.. مصرع 6 أشخاص بشواطئ الساحل الشمالي والهانوفيل بالعجمي

شهدت شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي غرق ٦ أشخاص، اليوم الجمعة، أثناء السباحة، وتم انتشال ٣ جثامين، فيما لم يتم العثور على باقي الجثث حتى الآن.





ففى شاطئ الهانوفيل بالعجمي، انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية، 3 جثامين غرقوا أثناء السباحة في الشاطئ بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، حيث تسللوا فجرا رغم قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ منذ شهر مارس الماضي.





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وتلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا بغرق 3 أشخاص عقب نزولهم مياه البحر بشاطئ الهانوفيل فجر اليوم وجرفتهم مياه الأمواج وغرقوا فى الحال وتوجهت قوة من قسم الدخيلة، وقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثث، وتمكنوا منذ قليل من انتشالهم.





وتبين أن الجثث لسيدة 30 عاما "ش.ح ج"، و"م. م." وفتاة 16 عاما مجهولة الهوية. وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





ونقلت الجثث لمشرحة كوم الدكة تمهيدا لتعرف أسرهم عليهم وتسليمهم لهم.







وشهدت إحدى القرى السياحية بالكيلو ٤٧ غرق ٣ أشخاص أثناء السباحة حيث جرفتهم الأمواج ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.





وقد تلقى قسم شرطة برج العرب إخطارا يفيد بوجود 3 غرقى بإحدى القرى السياحية بالكيلو 47 بطريق الساحل الشمالى أثناء السباحة في الشاطئ، وجاري البحث عنهم لانتشال الجثامين.





يذكر أن شواطئ الإسكندرية شهدت عددا من حوادث الغرق خلال الشهرين الأخيرين تجاوزت ٣٠ غريقا، من بينهم ١٢ غريقا في يوم واحد بشاطئ النخيل، و٤ في شاطئ الصفا بابوتلات.

