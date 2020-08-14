بالأسماء.. الفائزون في منافسات بطولة الجمهورية للحافز الرياضي للقوس والسهم

اختتمت اليوم منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم، والتي شارك فيها 50 لاعبا ولاعبه من طلاب الثانوية العامة ، للتنافس على درجات الحافز الرياضي ، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وحرص الاتحاد المصري برئاسة الدكتور علاء جبر ، على اتباع كل الإجراءات الصحية الاحترازية، والتأكيد على اشتراطات التباعد الاجتماعي.





وأقيمت اليوم ، منافسات 25 مترا ، حيث أسفرت نتائج الانسات عن فوز اللاعبين الآتية أسماؤهم وأسماء نواديهم:





- جنة وائل أحمد مهران.. من نادي الصيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية,





- فاطمة محمود أحمد المليجي.. من نادي الصيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية.





- نهى محمد مصطفى عبد العاطي.. من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.





- ياسمين عادل محمد الحسيني.. من نادي الهايكستب بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.





وفي منافسات الشباب فاز اللاعبون الآتية أسماؤهم وأسماء نواديهم:





- عبد الله محمد عادل إبراهيم.. من نادي طلائع الجيش بالمركز الأول والميدالية الذهبية.





- أسامة أشرف محمود.. من نادي الشرطة بالمركز الثاني والميدالية الفضية.





- أحمد خالد الصاوي من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.





- أحمد حسام فتحي.. من نادي الصيد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.



