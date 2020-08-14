بالأسماء.. الفائزون في منافسات بطولة الجمهورية للحافز الرياضي للقوس والسهم

اختتمت اليوم منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم، والتي شارك فيها 50 لاعبا ولاعبه من طلاب الثانوية العامة، للتنافس على درجات الحافز الرياضي، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وحرص الاتحاد المصري برئاسة الدكتور علاء جبر، على اتباع كل الإجراءات الصحية الاحترازية، والتأكيد على اشتراطات التباعد الاجتماعي.
وأقيمت اليوم، منافسات 25 مترا، حيث أسفرت نتائج الانسات عن فوز اللاعبين الآتية أسماؤهم وأسماء نواديهم:
- جنة وائل أحمد مهران.. من نادي الصيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية,
- فاطمة محمود أحمد المليجي.. من نادي الصيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية.
- نهى محمد مصطفى عبد العاطي.. من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.
- ياسمين عادل محمد الحسيني.. من نادي الهايكستب بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.
وفي منافسات الشباب فاز اللاعبون الآتية أسماؤهم وأسماء نواديهم:
- عبد الله محمد عادل إبراهيم.. من نادي طلائع الجيش بالمركز الأول والميدالية الذهبية.
- أسامة أشرف محمود.. من نادي الشرطة بالمركز الثاني والميدالية الفضية.
- أحمد خالد الصاوي من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.
- أحمد حسام فتحي.. من نادي الصيد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.
وتقدم الاتحاد المصري للقوس والسهم، بالشكر، للجنة الطبية، وللحكام والمدربين وجميع اللاعبين واللاعبات، على الالتزام بالاشتراطات الاحترازية التي اتبعها الاتحاد المصري، وفقا لتعليمات أجهزة الدولة.