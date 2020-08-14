AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالأسماء.. الفائزون في منافسات بطولة الجمهورية للحافز الرياضي للقوس والسهم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:20 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
اختتمت اليوم منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم، والتي شارك فيها 50 لاعبا ولاعبه من طلاب الثانوية العامة، للتنافس على درجات الحافز الرياضي، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وحرص الاتحاد المصري برئاسة الدكتور علاء جبر، على اتباع كل الإجراءات الصحية الاحترازية، والتأكيد على اشتراطات التباعد الاجتماعي.

وأقيمت اليوم، منافسات 25 مترا، حيث أسفرت نتائج الانسات عن فوز اللاعبين الآتية أسماؤهم وأسماء نواديهم:

- جنة وائل أحمد مهران.. من نادي الصيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية,

- فاطمة محمود أحمد المليجي.. من نادي الصيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

- نهى محمد مصطفى عبد العاطي.. من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

- ياسمين عادل محمد الحسيني.. من نادي الهايكستب بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب فاز اللاعبون الآتية أسماؤهم وأسماء نواديهم:

- عبد الله محمد عادل إبراهيم.. من نادي طلائع الجيش بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

- أسامة أشرف محمود.. من نادي الشرطة بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

- أحمد خالد الصاوي من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

- أحمد حسام فتحي.. من نادي الصيد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وتقدم الاتحاد المصري للقوس والسهم، بالشكر، للجنة الطبية، وللحكام والمدربين وجميع اللاعبين واللاعبات، على الالتزام بالاشتراطات الاحترازية التي اتبعها الاتحاد المصري، وفقا لتعليمات أجهزة الدولة.
Advertisements

ترشيحاتنا

خلال قضائهما نزهة بحرية.. كوكا يوجه رسالة ساخرة لـ محمد صلاح

الإسماعيلي: نرفض الحصول على نقاط مباراة المصري.. ومتضامنون معه

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

ثور هائج يهاجم مسنة بوحشية لـ محاولتها التقاط صورة معه .. فيديو

بعد انخفاض سعره .. طريقة تخزين الدجاج بخطوات بسيطة

ابن فؤاد المهندس يتحدث عن الراحلة شويكار .. فيديو

AdvertisementS

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن نكتفي بغرامة فيفا ضد كهربا ونطالب بتعويض مالى كبير

اتحاد الكرة السبب.. أول تعليق من كهربا بعد خسارة قضيته أمام الزمالك

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

يقترب من 33 مليون جنيه .. مجدي عبدالغني عن تغريم كهربا لصالح الزمالك: ده اللي قولناه من الأول

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور

انسحاب المصري أمام الإسماعيلي بالدوري.. اتحاد الكرة: سنطبق اللوائح

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

أحمد عيد عبدالملك يرد على زاهى حواس: الفراعنة أهلاوية.. بس اللعيبة بتحب الأهرامات

لا يجوز.. محمد فضل الله يكشف قانونية عرض إعلان رمضان صبحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بعد انخفاض سعره .. طريقة تخزين الدجاج بخطوات بسيطة

حلو ومر.. اكتشاف سر جديد للتفرقة بين 4 نكهات في وقت واحد