تجرد من القوانين الشرعية الدولية ويمارس البلطجة.. فايق دلو يفتح النار على أردوغان

شن فايق دلو المحلل السياسي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودولة تركيا.





وقال دلو، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي أردوغان تجرد من كافة القوانين الشرعية الدولية ويمارس البلطجة والإرهاب.





وأضاف فايق دلو المحلل السياسي، أن هناك دعوات أمريكية لفرض عقوبات مشددة على تركيا، متابعا أن هناك مصالح مشتركة مع اليونان وسيتم التحرك مع اليونان ضد تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.





ووصف فايق دلو المحلل السياسي، سياسات أردوغان بأنها إرهابية، مطالبا تحرك على قرارات عملية وليس إدانات ضد تركيا من المجتمع الدولي.





وتابع فايق دلو المحلل السياسي، أن ألمانيا تحاول دق ناقوس الخطر وأن هناك أمرا خطيرا وعبثا تركيا حقيقيا.