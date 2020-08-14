تاتيانا كاريوفا الأولى على الثانوية العامة أدبي: أتمنى الالتحاق بكلية الإعلام.. فيديو

قالت تاتيانا كاريوفا، الطالبة روسية الجنسية، المقيمة في مدينة دهب، والحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة أدبي، إنها جاءت إلى مدينة دهب لأول مرة وهي في الثانية من عمرها، معقبه: لما بقى عندي 5 سنين استقريت في دهب والتحقت بالمدرسة.







وأضافت الطالبة الروسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنها عندما ا لتحقت بالصف الأول الابتدائي، كانت تعرف بعض حروف اللغة العربية، وتابعت: جدتي ساعدتني كثيرا في الدراسة والحفظ.



وتابعت: بدأت مذاكرة في شهر 8 وفي بداية الأمر قمت بترجمة المواد كلها إلى اللغة الروسية، ولكن في النهاية قمت بحفظ الكتب والمناهج العربية، مشددة على أن هذة السنة كانت الأصعب في حياتها الدراسية.



وواصلت قائلة: كنت بذاكر من الصبح لـ بليل، وكان الأمر صعبا.



