التعليم العالي في أسبوع.. انطلاق ماراثون تنسيق 2020 بجامعة عين شمس.. 102 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات.. وجولة تفقدية لـ عبد الغفار بتنسيق الجامعات

وزير التعليم العالي:

انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس الجاري

تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية والنماذج المشرفة في مواجهة كورونا

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق جامعة عين شمس

عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، انطلاق أعمال مكتب التنسيق بجامعة عين شمس للمرة الأولى وبدء اختبارات القدرات.





انطلقت السبت الماضي ، أعمال اليوم الأول لمكتب تنسيق الجامعات 2020، بجامعة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق اختبارات القدرات بالكليات، بعد أن بدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات الخميس الماضي، والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وتستمر حتى يوم 20 من الشهر نفسه.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وأتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.





أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه من المقرر انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم 22 أغسطس الجارى بعد انتهاء اختبارات القدرات.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير التعليم العالي، في مكتب تنسيق الجامعات 2020 والذي يقام في جامعة عين شمس للمرة الأولى .





كما عقد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة اجتماعًا أمس الأحد،برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





في مستهل الاجتماع، قدم الوزير الشكر لكافة المعاهد العليا الخاصة لالتزامها ونجاحها في إجراء الامتحانات بمراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور لجنة إدارة الأزمات، ولجان الامتحانات التي تم تشكيلها لهذا الغرض.





وطالب الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020-2021، موجها بضرورة أن يقوم كل معهد بوضع تصور كامل لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على أهمية تطبيق نظام "التعليم الهجين" من بداية العام الدراسي القادم، وأن يكون جزءا كبيرا بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والإلكتروني، لافتًا إلى ضرورة موافاته بتصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكل معهد خلال 30 يوم من الآن.





وأوضح الوزير أن الخطة يجب أن تشمل أيضًا إعداد الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بعد والتعليم بمقر المعهد على أن يتم تقسيم الطلاب لمجموعات تدريسية صغيرة ويكون الحضور في المعاهد العلمية والمعاهد النظرية لأيام محددة.





ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفوضا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، أمس الاثنين.





وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الحيوي عددا من الموضوعات الهامة، حيث وافق المجلس على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020.





كما تمت الموافقة على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والذي يهدف إلى تقييم كافة الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لكي تتحول إلى جامعات ذكية.





أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم تجري في ظل إجراءات احترازية، ومناخ ديمقراطي تتمتع به مصر.





كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم تجري في ظل إجراءات احترازية، ومناخ ديمقراطي تتمتع به مصر.





جاء ذلك عقب إدلاء وزير التعليم العالي بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.





وقد عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًه الشهري يوم الثلاثاء 11 أغسطس ٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس.





في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الضخمة التي تبذلها المستشفيات الجامعية ممثلة في الأطقم الطبية والعاملين بها بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة.





ودعا دكتور خالد عبدالغفار إلى تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية الذين استشهدوا جراء الإصابة بفيروس الكورونا، وكذلك النماذج المشرفة من مديري المستشفيات ومسئولي الرعاية والأطباء والهيئات المعاونة والإداريين وأفراد الأمن، والتي نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بكافة مراحله، كما أكد الوزير على تخصيص منح دراسية لأبناء الشهداء بالجامعات الحكومية والخاصة تكريمًا لهم.





بينما أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 102 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.





وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.





وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.