على متنها 175 سائحًا.. الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من دولة مقدونيا

استقبلت اليوم الجمعة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أول رحلة طيران قادمة من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا والتي جاءت من العاصمة المقدونية سكوبي وعلى متنها 175 سائحًا.





كما وصل أيضا إلى مدينة الغردقة رحلة طيران من بلغراد في صربيا على متنها 185 سائحًا، وثلاث رحلات طيران من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 572 سائحًا.

وفى سياق متصل، استقبلت اليوم مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 5 رحلات طيران قادمة من دولة أوكرانيا.





ويأتي ذلك استمرارًا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي، حيث بلغ عدد السائحين القادمين لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة الي أكثر من 85 ألف سائحًا.