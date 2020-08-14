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ذكرى فض اعتصام رابعة الإرهابي.. بكرى: جماعة الإخوان احتكمت للسلاح

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:42 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى إن 14 أغسطس، يوما مهم فى تاريخ الدولة المصرية، حيث تم فيه فض اعتصام رابعة الإرهابي عام 2013.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاعتصام تحول إلى قوة احتلال بالسلاح لمنطقة رابعة العدوية، مؤكدا أن الدولة حاولت فضه بكل الطرق السلمية، تجنبا لإراقة الدماء، لكن الخونة من قيادات جماعة الاخوان الأرهابية، أصروا الاحتكام إلى السلاح.

وتابع مصطفى بكرى، مع الدقائق الأولى لفض الإعتصام استشهد ضابط بالشرطة المصرية.

وتحل اليوم الذكرى السابعة لفض اعتصام رابعة الإرهابي يوم 14 أغسطس 2013.
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