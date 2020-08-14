هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في مطار بغداد

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قاعدة أمريكية داخل مطار بغداد بالعاصمة العراقية تعرضت لقصف بصواريخ كاتيوشا قبل قليل.





من جانب آخر، شن الطيران التركي أمس قصفًا جديدًا استهدف سيارة مدنية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.





وقالت القناة إن القصف أودى بحياة أربعة مدنيين في قرية بمحافظة دهوك".





ولم تعلن السلطات العراقية حتى الآن، أي معلومات حول الحادث، لكن نشطاء تداولوا مقطع فيديو لسيارة محترقة "تعرضت لقصف جوي"، وفقا لما ذكروا.





وأصدر الجيش العراقي، أمس الخميس، بيانًا قال فيه إن قواته الأمنية قادرة على الدفاع عن أمن البلاد ضد أي اعتداءات خارجية، وطالب تركيا بحلاف مشكلاتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية.