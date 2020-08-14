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رياضة

طه إسماعيل عن رحيل رمضان صحبي: الأساطير بطلت كورة.. والأهلي مستمر في التتويج بالبطولات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:28 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد سمير
أكد الدكتور طه إسماعيل نجم الأهلي السابق ، أن النادي الأهلي لن يتأثر كثيرا برحيل رمضان صبحي نجم الفريق إلى نادي بيراميدز بعد انتهاء إعارته من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي .


وأضاف إسماعيل فى تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي لن يقف على لاعب، مشيرا إلى أن هناك أساطير لعبت للقلعة الحمراء وبطلت كورة واستمر الأهلي فى التتويج بالبطولات .


وأشار إسماعيل إلى أن الأهلي لعب له أساطير كثيرة لا يستطيع أحد أن يعدد أسماءهم و نجحوا فى حصد العديد من البطولات مع القلعة الحمراء ومنهم من اعتزل ومن رحل عن النادي، ولكن الأهلي استمر فى تحقيق الانجازات و لم بتأثر بغيابهم .


وأخطر رمضان صبحي  جناح الفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي مسئولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل إلى نادي بيراميدز، وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي عن الموقف النهائي لناديه من شراء اللاعب رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.
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