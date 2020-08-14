شقيق طبيب الغلابة: وصية أبي لأخي تسخير حياته للفقراء

قال اللواء أسامة مشالي، شقيق الراحل، الدكتور محمد مشالي، الشهير بـ طبيب الغلابة، إن وصية والده للدكتور محمد هي أن يسخر حياته للغلابة وهو ما فعله .





وأوضح خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي" أن شقيقه الأكبر كان بمثابة والده، لافتا إلى أن والده توفي عندما كان في الصف الرابع الإبتدائي.





وتابع: "قضيت فترة طفولتي مع شقيقي الأكبر، وكان كل ما يهم طبيب الغلابة في هذا التوقيت؛ هو بر والدته، وتاريخه كان كله عطاء، فوق ما يتخيل أي أحد، وكان يزور والدته صباحًا قبل الذهاب إلى عمله؛ بسبب ظروفها الصحية".





ونوه إلى أن طبيب الغلابة، كان يذاكر بشكل غير طبيعي عندما كان شابًا: "عنده الدقيقة بتفرق في القراءة ودراسة الطب، وكان بيتغدى وهو بيقرأ في الكتاب، مكنش عنده دقيقة بتروح بعيد عن التمتع بالعلم".





وأشار أسامة، إلى أن شقيقه الراحل، كان يصف العلاج لبعض المرضى، في الهاتف، وكان الله يمن عليهم بالشفاء، مشيرا إلى أنه قبل وفاته بـ 3 أيام، اتصلت به زوجتي (زوجة أسامة مشالي) ووصف لها الدواء، وكان فعالا في علاجها.