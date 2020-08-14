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بكري: الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية.. والرئيس يشعر بنبض الشارع

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:24 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية فى مصر، ومنذ فترة يتم الحديث عن بيع بعض الشركات. 

وتابع بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كعادته يتابع كل كبيرة وصغير ويعرف نبض الشارع، ويحسم كل الملفات.

ولفت إلى أن الرئيس اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأضاف بكرى، أن الاجتماع تناول متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر ووجه الرئيس خلاله بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد بكرى، أن توجيهات الرئيس السيسى ليست بجديدة، حيث وجه قبل ذلك بتطوير شركات القطاع العام وغيرها من الشركات الصناعية الكبرى، لافتا إلى أن قطاع الحديد والصلب واجه الكثير من المشاكل لكن الدولة قادرة على تطويره.
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