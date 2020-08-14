بكري: الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية.. والرئيس يشعر بنبض الشارع

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية فى مصر، ومنذ فترة يتم الحديث عن بيع بعض الشركات.

وتابع بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كعادته يتابع كل كبيرة وصغير ويعرف نبض الشارع، ويحسم كل الملفات.





ولفت إلى أن الرئيس اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





وأضاف بكرى، أن الاجتماع تناول متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر ووجه الرئيس خلاله بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.



