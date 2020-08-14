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رياضة

فايلر يعاين استاد الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عايَنَ رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أرضية ملعب استاد الأهلي بمدينة السلام، رفقة ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، فور وصول أتوبيس الفريق إلى الاستاد.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي في التاسعة مساء، على استاد الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.
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