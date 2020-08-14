عقب إلغاء مباراته أمام المصري.. الإسماعيلي راحة سلبية غدًا

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، منح لاعبيه راحة سلبية غدًا السبت، وذلك عقب إلغاء مباراته أمام المصري البورسعيدي اليوم، علي ملعب استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة ال١٩ من مسابقة الدوري العام.
ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلي تدريباته الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة، الأربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية في الدوري.
ومن المقرر أن يشهد المران عودة باهر المحمدي مدافع الفريق، عقب العودة من الإصابة.
يذكر أن قد أعلن الحكم أحمد الغندور فوز الإسماعيلى على المصرى باعتباره منسحبا فى المباراة التى أقيمت باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ19 ببطولة الدورى المحلى.
ونزل لاعبو الإسماعيلي أرض الملعب استعدادًا لبداية المباراة وسط غياب لاعبي المصري، حيث انتظر الحكم الطرف الآخر المدة القانونية التى تمتد إلى 20 دقيقة وفقا للائحة ليعلن بعدها صافرة النهاية.