عقب إلغاء مباراته أمام المصري.. الإسماعيلي راحة سلبية غدًا

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، منح لاعبيه راحة سلبية غدًا السبت، وذلك عقب إلغاء مباراته أمام المصري البورسعيدي اليوم، علي ملعب استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة ال١٩ من مسابقة الدوري العام.





ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلي تدريباته الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة، الأربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية في الدوري.









ومن المقرر أن يشهد المران عودة باهر المحمدي مدافع الفريق، عقب العودة من الإصابة.













يذكر أن قد أعلن الحكم أحمد الغندور فوز الإسماعيلى على المصرى باعتباره منسحبا فى المباراة التى أقيمت باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ19 ببطولة الدورى المحلى.





ونزل لاعبو الإسماعيلي أرض الملعب استعدادًا لبداية المباراة وسط غياب لاعبي المصري، حيث انتظر الحكم الطرف الآخر المدة القانونية التى تمتد إلى 20 دقيقة وفقا للائحة ليعلن بعدها صافرة النهاية.