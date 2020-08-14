موعد عودة الثلاثي المصاب في الإسماعيلي للتدريبات

بشكل نهائي تأكد عودة باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للتدريبات الجماعية للفريق بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التأكد من شفائه من إصابته بقطع في الرباط الخلفي للركبة التي لحقت به أثناء مباراة الجونة في شهر مارس الماضي، وغاب على إثرها ٦ أشهر للعلاج.





ومن جانب آخر كشف الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي،عن موعد عودة محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الإسماعيلي الذي تعرض للإصابة بكاحل القدم، قبل عودة استئناف النشاط الرياضي ومن المقرر مدة لا تقل عن ١٠ أيام لتفصله عن العودة للتدريبات الجماعية للفريق.





كما يغيب محمد صادق لاعب الفريق، مدة ١٠ أيام للعلاج بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال التدريبات الجماعية للفريق.





وكان الحكم أحمد الغندور أعلن فوز الإسماعيلى على المصرى باعتباره منسحبا فى المباراة التى اقيمت باستاد الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ19 ببطولة الدورى المحلى.





ونزل لاعبو الإسماعيلي أرض الملعب استعدادًا لبداية المباراة وسط غياب لاعبي المصري ، حيث انتظر الحكم الطرف الاخر المدة القانونية التى تمتد إلى 20 دقيقة وفقا للائحة ليعلن بعدها صافرة النهاية ويحصد الإسماعيلى الثلاث نقاط