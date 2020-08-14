د. خالد قنديل يكتب: مجلس الشيوخ.. العودة إلى الحياة والثمار المنتظرة

قال الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب إنه يكونُ مجحفًا ومنافيًا للموضوعيةِ، أن نصدر حكمًا مطلقًا ونتيجةً مسبقة على مكون ما في الحياةِ السياسية أو الاجتماعية، أو في أي من مجالات الحياة المختلفة، ونستخلص استنتاجاتٍ بصورةٍ مؤكدة، دون الوقوف على مقدمات لها نخطو من خلالها إلى استشراف بؤرةِ ضوءٍ دالة على نجاعة المسعى، وهذا بالضبط ما يمكن إحالته على مجلس الشيوخ المصري، والفائدة المرجوة من الانتخابات القائمة للمجلس، وحجم التطلع إلى أدوارٍ أكيدة تدعم توجه الدولة نحو التماسك ووضع الملفات المختلفة والتحديات في بؤرة الرصد للمواجهة والتجاوز واستخلاص صورة ناصعة شفافة تكونُ بمثابة مؤشر على استكمال الطريق.





وأكد د.قنديل فى مقاله المنشور بجريدة الأهرام اليوم الجمعة أن تجارب العالم بوجود غرفتين برلمانيتين بالعديد من الدول واحدة للنواب، وأخرى لما يشبه مجلس الشيوخ، وأن تفاوتت الوظيفة لكل منها وطرق انتخابها وتعيين جزء منها، فمثلا مجلس الشيوخ الأمريكي كله بالانتخاب ولكن وظيفته وسلطاته أوسع واكبر من أي مجلس شيوخ بالعالم، بينما مجلس اللوردات في بريطانيا يتم بتعيين جميع الأعضاء، ويجري انتقاء الأعضاء من السياسيين السابقين وشخصيات المجتمع من علماء واختصاصيين مرموقين ومبدعين معروفين في مجالاتهم، والتجربة المصرية تعتبر حالة وسط بين التجربتين وتجمع بين الانتخاب لجزء والتعيين للشخصيات المعروفة وأصحاب الاختصاصات العليا بما يمكن المجلس والدولة من الاستفادة من هذه الكفاءات العالية.









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قطعًا يكونُ مجحفًا ومنافيًا للموضوعيةِ، أن نصدر حكمًا مطلقًا ونتيجةً مسبقة على مكون ما في الحياةِ السياسية أو الاجتماعية، أو في أي من مجالات الحياة المختلفة، ونستخلص استنتاجاتٍ بصورةٍ مؤكدة، دون الوقوف على مقدمات لها نخطو من خلالها إلى استشراف بؤرةِ ضوءٍ دالة على نجاعة المسعى، وهذا بالضبط ما يمكن إحالته على مجلس الشيوخ المصري، والفائدة المرجوة من الانتخابات القائمة للمجلس، وحجم التطلع إلى أدوارٍ أكيدة تدعم توجه الدولة نحو التماسك ووضع الملفات المختلفة والتحديات في بؤرة الرصد للمواجهة والتجاوز واستخلاص صورة ناصعة شفافة تكونُ بمثابة مؤشر على استكمال الطريق.

تجارب العالم بوجود غرفتين برلمانيتين بالعديد من الدول واحدة للنواب، وأخرى لما يشبه مجلس الشيوخ، وأن تفاوتت الوظيفة لكل منها وطرق انتخابها وتعيين جزء منها، فمثلا مجلس الشيوخ الأمريكي كله بالانتخاب ولكن وظيفته وسلطاته أوسع واكبر من أي مجلس شيوخ بالعالم، بينما مجلس اللوردات في بريطانيا يتم بتعيين جميع الأعضاء، ويجري انتقاء الأعضاء من السياسيين السابقين وشخصيات المجتمع من علماء واختصاصيين مرموقين ومبدعين معروفين في مجالاتهم، والتجربة المصرية تعتبر حالة وسط بين التجربتين وتجمع بين الانتخاب لجزء والتعيين للشخصيات المعروفة وأصحاب الاختصاصات العليا بما يمكن المجلس والدولة من الاستفادة من هذه الكفاءات العالية‪.‬

وقد يتصور البعض أن صلاحيات "الشيوخ" ليست أكثر من مهام استشارية، تقليلًا لما يمكن أن ينتج عن المجلس من ثمار حقيقية في دائرة التطلع التي تعلق بها المواطنون حين أقروا في التعديلات الدستورية الأخيرة بالتصويت لصالح وجود هذا المكون، في خطوةٍ يمكن وصفها بالنضج السياسي العام، ذلك أن مجلس الشيوخ في إطاره السابق ليس جديدًا، وإنما الجديدُ هنا والآن الحقبةُ التي سوف يتفاعلُ من خلالِها، والجديدُ كذلك السياق الموازي تاريخيًا وواقعيًا من حيث المستجدات والمتغيرات وَفقًا لكل تطلعٍ إيجابي في الشأنين الداخلي والخارجي، والجديد أيضًا ملمح التحرك المجتمعي في ظل ترابط القوى والفئات من وحي المسئوليات المختلفة لكل فردٍ ومؤسسة وكيان، ومن ثم فإن نتائج مهمة وأساسية قد تحققت منذ هذه البداية، فإن كانت صلاحيات مجلس الشيوخ منزوعة الرقابة والتشريع، فإن جانبًا أبرز في مسألة التحضر يتسم بهذا الدور وهو تفعيل قيمة الحوار الممتد حول القضايا الرئيسية للمجتمع وحول السياسات العامة، ليكون المجلس بمثابةِ بنكٍ للأفكار قابلة الصرف في القضايا المختلفة، وتمهيد عديد من الخطوات أما مجلس النواب، نازعًا عن كاهلِها أو متقاسمًا أحمالا لا تتوانى عن التتابع والتدفق نظرًا لطبيعة الحال والظرف التاريخي الذي لا يخلو من تحدٍ عنوانه الأول "بناء الإنسان المصري"، الإنسان الذي يتطلع دائمًا في مواقعه المختلفة إلى منابرَ حقيقيةٍ وعلى قدرٍ من المسئوليةِ للتعبيرِ عن صوتِه وعن أحلامه تجاه وطنه وموقفه من كل حلم كمشاركٍ وفاعل، هذا الترتيب الذي يدل هنا على الجدية والانتباه لكلِ قضية دون تهوينٍ أو تهويل، في حيز النقاش الجاد كمناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذا مناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.