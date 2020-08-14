إطلالة جريئة.. مريم أوزرلي تبرز جمالها في جلسة تصوير جديدة

، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها؛ ليعبروا عن حبهم الشديد لها.

شعرها إلى الأعلى مع ترك خصلات شعرها الحمراء منسدلة على وجهها ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.