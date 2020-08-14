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مرأة

إطلالة جريئة.. مريم أوزرلي تبرز جمالها في جلسة تصوير جديدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:41 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة لها.

وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة جذابة وجريئة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها؛ ليعبروا عن حبهم الشديد لها.


وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي بفستان باللون الأسود والأبيض، من الحرير وقطع من الدانتيل، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الأعلى مع ترك خصلات شعرها الحمراء منسدلة على وجهها ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت مريم اوزرلي جمالها بوضع الماكياج، فتزينت باختيار أحمر الشفاه باللون البينك، مع الماسكرا واي لاينر باللون البني المحمر لتبرز جمال عينيها، وطلاء الأظافر باللون الأبيض.

ولم تتكلف مريم اوزرلي  في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة عفوية وأنثوية .

واليكم الصور التي تبرز  تفاصيل إطلالتها..
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📸 @gabo_photos

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on

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