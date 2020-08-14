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أخبار العالم

تركيا.. 1226 إصابة و20 وفاة بـ كورونا خلال آخر 24 ساعة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 1226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 228980 حالة .

وأوضحت الوزارة أن  22 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 5934 حالة، فيما تم تسجيل 923 حالة شفاء من المرض، ليصبح إجمالي المتعافين 246 ألفا و861 شخصا".

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت أكثر من 70 ألف فحص خاص بكورونا، ليكون مجموع الفحوص التي نفذتها الصحة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد أكثر من 5.5 مليون.

وقال وزير الصحة التركي إن البيانات تظهر وجود زيادة في عدد الأشخاص الذين هم في مجموعة الخطر بسبب العمر أو المرض، والذين من الممكن أن يصابوا بالفيروس".
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