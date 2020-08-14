انتحار مدرس مصاب كورونا بالقفز في مياه ترعه بالمحلة هربا من الشرطة

لقى مَدرس مصرعه في العقد الخامس من عمره من خلال انتحاره هربا من الشرطه من خلال القفز من أعلى سياره في مياه ترعه قريه شبرا ملكان بمركز المحلة الكبرى عقب هروبه من قسم العزل بمستشفى الحميات وتم التحفظ على الجثه بمشرحه بمستشفى المحلة العام.





تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قريه شبرا ملكان تفيد بمصرع مصاب بفيروس كورونا ويدعى "ع.ا.ا" 44 سنة ويعمل مدرس لشروعه بالقفز فى الترعة من سيارة أثناء محاولته الهروب من مستشفى الحميات.





كما باشر اللواء هيثم عطا حكمدار مركزي المحلة وسمنود بانتقاله إلى مكان الحادث.





كما تبين من التحريات الامنيه أن المصاب كان محتجز بمستشفى الحميات بسبب إصابته بفيروس كورونا وحاول الهروب ولكنه فشل وتم تسليمه لأسرته وعند معاودته إلى منزله قفز من السيارة وسقط فى الترعة وتوفى غرقا.





كما تم الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها لمعرفة أسباب الوفاة.



