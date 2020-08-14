AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتحار مدرس مصاب كورونا بالقفز في مياه ترعه بالمحلة هربا من الشرطة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:08 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
احمد علي
لقى مَدرس مصرعه في العقد الخامس من عمره من خلال انتحاره هربا من الشرطه من خلال القفز من أعلى سياره في مياه ترعه قريه شبرا ملكان بمركز المحلة الكبرى عقب هروبه من قسم العزل بمستشفى الحميات وتم التحفظ على الجثه بمشرحه بمستشفى المحلة العام. 

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة يفيد  بورود بلاغ من أهالي قريه شبرا ملكان تفيد بمصرع مصاب بفيروس كورونا ويدعى  "ع.ا.ا"  44  سنة ويعمل مدرس لشروعه بالقفز فى الترعة من سيارة أثناء محاولته الهروب من مستشفى الحميات.

كما باشر  اللواء  هيثم عطا حكمدار مركزي المحلة وسمنود بانتقاله إلى مكان الحادث. 

كما تبين من  التحريات الامنيه أن المصاب كان محتجز بمستشفى الحميات بسبب إصابته بفيروس كورونا وحاول الهروب ولكنه فشل وتم تسليمه لأسرته وعند معاودته إلى منزله قفز من السيارة وسقط فى الترعة وتوفى غرقا.

كما تم الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها لمعرفة أسباب الوفاة. 

وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابه العامه للتحقيق وامرت بتشريح الجثه ودفنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالحبة القاتلة .. انتحار فتاة وإصابة شاب بتسمم فسفورى بالبحيرة

هربا من "المعايرة بـ كورونا".. انتحار مريض أثناء سحب العينة داخل مستشفى حميات قنا

وفاة طفل أثناء استحمامه في ترعة سكة دمرو بالمحلة بسبب اسفكسيا الغرق

هربا من ارتفاع الحرارة.. مصرع شاب غرقا في ترعة بالمنصورة

غرق شخص في بحر كفر حجازي بالمحلة

غرق طالب بـ الثانوية العامة في مصرف مائي بالمحلة

ترشيحاتنا

أول رد من الزمالك بعد تغريم كهربا 33 مليون جنيه

وفاة شويكار.. رحيل زوجها الأول قادها إلى التمثيل مع عمر الشريف ورفضت الاعتزال حتى وفاتها

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

النيابة العامة تأمر بحبس مالك المعدية الغارقة بـ البحيرة

يقترب من 33 مليون جنيه .. مجدي عبدالغني عن تغريم كهربا لصالح الزمالك: ده اللي قولناه من الأول

اكتفاء ذاتي وتصدير.. خطة لإنتاج 2.2 مليون طن أسماك سنويا بحلول 2030

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. إطلالة مثيرة لـ مي سليم على إنستجرام.. شاهد

بمكونات في المنزل .. اصنع خليطا لتنظيف الكبد من السموم

أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات