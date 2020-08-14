قيادي بمستقبل وطن: إجراءات قوية وبرامج ترويجية ناجحة من السياحة تزامنا مع كورونا

أكد هشام ادريس أمين أمانة السياحه والآثار بالجيزة أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز السياحة المصرية خلال الفترة الراهنة وفي مقدمتها خطوات اقامة المتحف الافتراضي مع استمرار فيروس كورونا في العديد من دول العالم واستمرار الكثيرين في الحظر المنزلي.





وشدد على أهمية هذه الخطوة من جانب وزارة السياحة والاثار في التسويق الكبير للجولة الافتراضية داخل المتحف

بمبادره stay home. /. Stay safe منوها بالاقبال الهائل من جانب السائحين لمشاهدة الاثار المصرية.





ولفت الى أن عدد القادمين الي مصر سنه 2010 كان ما يقرب من 15 مليون سائح ووصلنا سنه 2019 الي ما يقرب من 13 مليون سائح. و نتوقع وباذن الله بعد الازمه ان نصل لأرقام كبيره وخاصه بعد افتتاح المتحف المصري الجديد ومتحف الحضارات بالفسطاس والمتحف المصري والانتهاء من تطوير منطقه الاهرامات.





وشدد ادريس على ثقته التامة في عودة السياحة المصرية بقوة بانتهاء كورونا ومع هذه الاجراءات.





وأضاف أن تحقيق الفيلم الدعائي رحلة سائح في مصر، عشرات الملايين من المشاهدات، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، يكشف عن تشوق ملايين السائحين في العالم للعودة الى مصر، وزيارة مزاراتها السياحية الهائلة والفريدة على مستوى العالم.









وأكد أن مصر تمتلك مزارات سياحية، هى الأكبر بالعالم وخصوصا في الصعيد ومدينة الاقصر وتسمى بمدينة الشمس ومدينة المائة باب.