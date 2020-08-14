AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: إجراءات قوية وبرامج ترويجية ناجحة من السياحة تزامنا مع كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:52 م
هشام ادريس أمين
هشام ادريس أمين أمانة السياحه والآثار
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد هشام ادريس  أمين أمانة السياحه والآثار بالجيزة أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز السياحة المصرية خلال الفترة الراهنة وفي مقدمتها خطوات اقامة المتحف الافتراضي مع استمرار فيروس كورونا في العديد من دول العالم واستمرار الكثيرين في الحظر المنزلي.

وشدد على أهمية هذه الخطوة من جانب وزارة السياحة والاثار  في التسويق الكبير للجولة الافتراضية داخل  المتحف  
بمبادره stay home. /. Stay safe منوها بالاقبال الهائل من جانب السائحين لمشاهدة الاثار المصرية.

ولفت الى أن عدد القادمين الي مصر سنه 2010  كان ما يقرب من 15 مليون سائح ووصلنا سنه 2019 الي ما يقرب من 13 مليون سائح.  و نتوقع وباذن الله بعد الازمه ان نصل لأرقام كبيره وخاصه بعد افتتاح المتحف المصري الجديد  ومتحف الحضارات بالفسطاس والمتحف المصري  والانتهاء من تطوير منطقه الاهرامات.

وشدد ادريس على ثقته التامة في عودة السياحة المصرية بقوة بانتهاء كورونا ومع هذه الاجراءات.

وأضاف أن تحقيق الفيلم الدعائي رحلة سائح في مصر، عشرات الملايين من المشاهدات، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، يكشف عن تشوق ملايين السائحين في العالم للعودة الى مصر، وزيارة مزاراتها السياحية الهائلة والفريدة على مستوى العالم.


وأكد أن مصر تمتلك مزارات سياحية، هى الأكبر بالعالم وخصوصا في الصعيد ومدينة الاقصر وتسمى بمدينة الشمس ومدينة المائة باب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلة سائح في مصر.. فيلم ترويجي على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية

غدا .. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه أمام الجمهور بحضور وزير السياحة والآثار

وزير السياحة لـ صدى البلد: مصر جاهزة لاستقبال السائحين بإجراءات احترازية آمنة

منها المتحف المصري والهرم.. الآثار: 13 متحفا وموقعا أثريا تفتح أبوابها للسياح ..فيديو

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

شرم الشيخ تستقبل رحلتين من أوكرانيا على متنهما 377 سائحا

ترشيحاتنا

وفاة شويكار.. رحيل زوجها الأول قادها إلى التمثيل مع عمر الشريف ورفضت الاعتزال حتى وفاتها

وفاة شويكار .. تعرف على اللحظات الاخيرة فى حياتها

حكم أكل لحوم الزرافة ووحيد القرن.. أستاذ بالأزهر يكشف الإجابة.. فيديو

المتحدة تقرر عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"

انسحاب المصري أمام الإسماعيلي بالدوري.. اتحاد الكرة: سنطبق اللوائح

وفاة شويكار .. تعرف على أزواج صاحبة سيدتى الجميلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. كارولين عزمي بإطلالة كلاسيكية تستعرض جمالها.. شاهد

بدون تكلفة.. كيف تصنع معطر سيارة منزلي بالشمع والملاحة | فيديو

بـ ملابس كاجوال.. درة بإطلالة تبهر متابعيها داخل السيارة