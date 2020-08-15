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تعليم

كيف تحصل على نتيجة تظلمات الثانوية العامة بسهولة؟.. اعرف الخطوات الآن

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:02 ص
طلاب
طلاب
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ياسمين بدوي
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط إلكتروني لـ الاستعلام عن نتيجـــــة تظلمــات الثانوية العامـــة 2020 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجـــــة تظلمــات الثانوية العامـــة 2020 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، عن طريق الخطوات التالية :

* ادخل على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 من خلال الضغط على

http://tazalomg12.emis.gov.eg
 
* اختر الجنسية
*ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
* ادخل الرقم القومي بشكل صحيح 
*اضغط على عرض نتيجة التظلم

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي عن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم فى امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغوا 59607 طالب/طالبة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الكراسات التي تم طلب الاطلاع عليها بلغ 78433 كراسة إجابة، وجاءت اللغة العربية كأكثر مادة تم التقدم بطلب للاطلاع عليها حيث تقدم 14873 طالب/طالبة بطلب للاطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها مادة الفيزياء بإجمالي 13622 طالب/طالبة تقدموا بطلب اطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تم تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالب/طالبة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg

وأضاف حجازي، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).


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