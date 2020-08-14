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رياضة

نيران صديقة.. ألابا يسجل التعادل لبرشلونة في شباك البايرن

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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ريهام بكير
سجل ألابا لاعب بايرن ميونخ هدفا عكسيا في مرماه ليتعادل لبرشلونة بعد دقائق من تقدم فريقه في لقاء ناري بدوري ابطال أوروبا.


وقد تقدم  توماس مولر لفريقه بايرن ميونخ الألماني بهدف أول في شباك نظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا


وأحرز مولر الهدف في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة 

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل لذلك الدور بعد إقصائه نابولي الإيطالي في دور الـ 16، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بمجموع المباراتين 7-1.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي والتي تقام غدًا السبت
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