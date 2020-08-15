البحث العلمي تفتتح أسبوع العلوم العربي افتراضيا.. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن حفل افتتاح أسبوع العلوم العربي اليوم، لتكون أكبر احتفالية افتراضية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، للإعلان عن بدء فعاليات الأسبوع بصحبة نُخبة من أبرز الشخصيات المجتمعية والشخصيات العلمية المؤثرة.





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ويُقام الحدث في الفترة من 15-23 أغسطس، تحت شعار رؤى مستقبلية.

في تمام الساعة:

9 صباحًا بتوقيت المغرب

10 صباحًا بتوقيت مصر

11 صباحًا بتوقيت السعودية

12 ظهرًا بتوقيت الإمارات

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ويمكن التسجل الآن مجانًا لحضور #أسبوع_العلوم_العربي عبر الرابط التالي:



