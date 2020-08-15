AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجل طبيب الغلابة: تمنى أن يكون محاميا ووصية والده منعته

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:25 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
Advertisements
حمزة شعيب
قال وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن والده كان مدمنًا للقراءة، وكان يقرأ في  القانون والطب وجميع المجالات.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "كان يميل إلى القراءة في القانون، فقد كان يتمنى أن يصير محاميًا، ولولا وصية والده بأن يدخل كلية الطب، لأصبح محاميًا".

ولفت نجل طبيب الغلابة إلى  أنه لم يحصل على أي إجازة رسمية حتى إجازة عيد الأضحى، والعطلة الأسبوعية يوم الجمعة، لافتًا إلى أن متعة الحياة بالنسبة له، كانت في عمله، وكان قلبه على الفقراء بشكل لا يمكن تصوره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ماذا قال المصريون بعد وفاة طبيب الغلابة

فيديوجراف.. مصر تودع طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

عمانى عن وفاة طبيب الغلابة: مصر تودع نبيلا يجنِّح بمعطفه الأبيض نحو السماء

تخليدا له.. سعودي يقترح إنشاء مستشفى كبير تحمل اسم طبيب الغلابة

رجل بألف رجل.. مفتي الديار العراقية ينعى طبيب الغلابة

معتز الخصوصي يكتب عن «طبيب الغلابة»: وداعا ملاك الإنسانية

ترشيحاتنا

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو

حبس مدير تحرير برنامج ملك وكتابة بقناة النادي الأهلي بتهمة نشر أخبار كاذبة

أحمد السعدني بعد خسارة برشلونة بـ8 أهداف: استقيلوا جميعا يرحمكم الله

نجل طبيب الغلابة: خوف المرضى سر عدم اهتمام والدي بملابسه..فيديو

أخبار التوك شو.. لقاح جديد لـ فيروس كورونا بالتعاون بين مصر والصين.. الإفتاء: الكلب طاهر طبقا للمذهب المالكي

أحدث أسعار ومواصفات سيارة سكودا كاميك Style 2021 في مصر| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسرع على الإطلاق.. سيارة مازيراتي جيبلي تروفيو الجديدة وأهم المواصفات.. فيديو وصور

طريقة عمل كريب التيراميسو.. خطوة بخطوة

لو بتعرق كتير.. 3 طرق للتخلص من بقع العرق في لحظات