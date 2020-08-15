نجل طبيب الغلابة: تمنى أن يكون محاميا ووصية والده منعته

قال وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن والده كان مدمنًا للقراءة، وكان يقرأ في القانون والطب وجميع المجالات.





وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "كان يميل إلى القراءة في القانون، فقد كان يتمنى أن يصير محاميًا، ولولا وصية والده بأن يدخل كلية الطب، لأصبح محاميًا".





ولفت نجل طبيب الغلابة إلى أنه لم يحصل على أي إجازة رسمية حتى إجازة عيد الأضحى، والعطلة الأسبوعية يوم الجمعة، لافتًا إلى أن متعة الحياة بالنسبة له، كانت في عمله، وكان قلبه على الفقراء بشكل لا يمكن تصوره.