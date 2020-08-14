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رياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
في إطار استراتيجية عمل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري لرصد مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة حضر  طارق مصطفي وأحمد أيوب مدربا المنتخب مباراة الانتاج الحربي والأهلي ضمن منافسات الاسبوع ال١٩ ..وذلك لمواصلة تدوين كافة الملاحظات عن المستويات الفنية والبدنية  للأسماء المرشحة للإنضمام للمنتخب خلال الفترة الزمنية المقبلة التي تسبق أول استعداد دولي. 

ويبدأ المدير الفني ومساعديه في تتبع مباريات الدوري وفقًا لجدول حضور المباريات والذي تم تحديده في اجتماع الجهاز الفني الأخير بمقر اتحاد الكرة.

ويحضر الكابتن حسام البدري ومعه سيد معوض مدرب المنتخب وايمن طاهر مدرب حراس المرمي مباراة الزمالك ومصر المقاصة والمقرر لها غدا ضمن منافسات هذا الأسبوع.
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