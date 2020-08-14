AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة الجماهير للدوري الإنجليزي الموسم المقبل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن موعد عودة الجماهير في ملاعب كرة القدم الإنجليزية.

وتم تخفيف قوانين العزل في الفترة الحالية، حيث سيتم السماح للمشجعين بحضور كأس العالم للسنوكر (شبيهة بالبلياردو) في مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تعود الجماهير للملاعب في الدوري الإنجليزي، مع انطلاق الموسم المقبل في 12 سبتمبر.

وسيتم تقليل الحضور الجماهيري في الملاعب قدر الإمكان، على أن يتم منع المشجعين من الهتاف بشكل مكثف في المدرجات، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا.

وسيتم اعتماد غسل الأيدي داخل المدرجات، مع حفظ مسافة التباعد الاجتماعي بين المشجعين، على أن يتم زيادة ساعات دخول الملاعب.

وسيتم تجربة الحضور الجماهيري بشكل مبدئي، على أن يتم فتح الملاعب بشكل كامل في شهر أكتوبر، إذا صارت الأمور بصورة طبيعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زينة الملاعب.. رئيس الفيفا يطلب التحلى بالصبر لعودة الجماهير إلى المدرجات فى زمن كورونا

ترشيحاتنا

قبل رحيلها بـ 20 يوما.. شهيرة تحذر شويكار من التعامل مع الدليفري| تفاصيل

الخطيب: قرار فيفا يؤكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير

آخرهم مصطفى الحفناوي | منشطات الجيم.. فورمة سريعة وموت أسرع

ابن فؤاد المهندس يتحدث عن الراحلة شويكار .. فيديو

بعد رسالة عمر كمال الرومانسية.. 10 صور جريئة لـ جوهرة

شقيقة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاد زوجها: اللي كلته وز وز هيطلع عليك بط بط

AdvertisementS

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

الشوط الأول.. الإنتاج الحربي يتقدم على الأهلي بهدف في مباراة تألق حارسي المرمى وثلاثية الفار

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

الاهلي والانتاج.. مشادة كلامية بين فايلر ومجدي عبد العاطي

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

الفضل للفار .. عفيفي يتقدم للإنتاج الحربي فى شباك الأهلي

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

انسحاب المصري أمام الإسماعيلي بالدوري.. اتحاد الكرة: سنطبق اللوائح

يقترب من 33 مليون جنيه .. مجدي عبدالغني عن تغريم كهربا لصالح الزمالك: ده اللي قولناه من الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. كارولين عزمي بإطلالة كلاسيكية تستعرض جمالها.. شاهد

بدون تكلفة.. كيف تصنع معطر سيارة منزلي بالشمع والملاحة | فيديو

بـ ملابس كاجوال.. درة بإطلالة تبهر متابعيها داخل السيارة