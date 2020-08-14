عودة الجماهير للدوري الإنجليزي الموسم المقبل

كشفت صحيفة " ذا صن " البريطانية، عن موعد عودة الجماهير في ملاعب كرة القدم الإنجليزية.





وتم تخفيف قوانين العزل في الفترة الحالية، حيث سيتم السماح للمشجعين بحضور كأس العالم للسنوكر (شبيهة بالبلياردو) في مطلع الأسبوع المقبل.





ومن المنتظر أن تعود الجماهير للملاعب في الدوري الإنجليزي ، مع انطلاق الموسم المقبل في 12 سبتمبر.





وسيتم تقليل الحضور الجماهيري في الملاعب قدر الإمكان، على أن يتم منع المشجعين من الهتاف بشكل مكثف في المدرجات، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا.





وسيتم اعتماد غسل الأيدي داخل المدرجات، مع حفظ مسافة التباعد الاجتماعي بين المشجعين، على أن يتم زيادة ساعات دخول الملاعب.



