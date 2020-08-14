تنفيذ 29 قافلة طبية خلال الشهور المقبلة بالقرى الأكثر احتياجا في الدقهلية

وذلك بعدد 29 قرية بمراكز المحافظة ليستفيد منها مايقرب من 202 ألف نسمة، وهو العدد الإجمالى لسكان تلك القرى. أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فقد تم إعداد خطة شاملة لتغطية القرى الأكثر احتياجا بالخدمات الصحية من خلال تنفيذ للقوافل الطبية بعدد 29 قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج لهم مجانا،

جاءت تصريحات" المحافظ " بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن خطة القوافل الطبية، لتنفيذها الفترة القادمة، فى إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وبصحة المواطنين بمحافظات مصر و من خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا.





وأوضح وكيل الوزارة أن الخطة تستهدف تنفيذ قوافل خلال خمسة أشهر ومنها، اغسطس الجارى ، وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر ، موضحا بان القوافل يتم تنفيذها يومى الجمعه ، والسبت - والاثنين ، والثلاثاء أسبوعيا بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز التى تتبعها القرى التى ينفذ بها تلك القوافل، ففى شهر اغسطس يتم تنفيذ 5 قوافل بقرى 31 بصار بمركز بلقاس ، واصلاح الغيط الكبير بجمصه ، وميت دمسيس باجا ، وميت يعيش بمركز ميت غمر ، و55 ابوماضى ببلقاس باجمالى مستفيدين 42903 من المواطنين.





وفى سبتمبر يتم تنفيذ 6 قوافل فى قرى ابو نور الدين بجمصه ، والقيطون بمركز ميت غمر ، وموسى العربى ، والامل بمركز بلقاس ، والخليج بمركز المنصورة ، وقريه الرحمانية بمركز ميت غمر باجمالى مستفيدين 54658 مواطنا ،وفى اكتوبر 6 قوافل فى قرى بطرس بشربين ، ومنشأه عبد الرحمن بدكرنس ،وابو المعاطى الباز ببنى عبيد ، وهلا بميت غمر ، و39 الدرافيل ببلقاس ، ومنشأه شومان بجمصه باجمالى مستفيدين 35432 مواطنا.





وفى نوفمبر 6 قوافل فى قرى الزهيرى ببنى عبيد ، و30 بصار ببلقاس ، وام الرزق بشربين ،و الحاكمية بميت غمر ، و49 الدرافيل ببلقاس ، والنسيمية بالمنصوره بإجمالي مستفيدين 23002 مواطنا وفى ديسمبر 6 قوافل تشمل قرى جاليا الاولى ببلقاس ، واليوسيفيه ببنى عبيد ، ودميانا ببلقاس ، والشركه 2 بدكرنس ، والمالحة بالمنصورة ، والوضه ببلقاس وذلك باجمالى مستفيدين 45293 مواطنا.





وأشار المحافظ إلى أن منظومة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى اماكنهم تخفيفا للعبئ عنهم.



