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تعليم

اليوم بدء امتحانات الدراسات العليا في تربية عين شمس وسط إجراءات احترازية

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية التربية جامعة عين شمس، بدء امتحانات الدراسات العليا، اليوم السبت، 15 أغسطس، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وبحسب تصريحات الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، اتخذت إدارة الكلية الإجراءات الاحترازية للطلاب والأساتذة، وقامت بتوفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات، حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات الدراسات العليا دور مايو 2020 النسخة النهائية.

وأكد "أبو العينين"، أنه لن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات مع اشتراط عدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم، إضافةً إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.

وأوضح عميد كلية التربية، أنه حرصا على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم إنشاء خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح  للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب.

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