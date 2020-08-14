إزاي تكون شخص سعيد مستمتع بالحياة.. رضوى الشربيني توضح.. فيديو

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني ، عن أسرع الطرق للحصول على السعادة في الحياة، مؤكدة أن هناك عدة أمور إذا تم تنفيذها ستكون شخصا سعيدا مستمتعا بالحياة.





وأضافت الشربيني، في برنامجها "هى وبس"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي سفرة"، مساء اليوم الجمعة، أن السعادة تكمن في القدرة على مشاركتها مع الآخرين، متابعة أن مساعدة الآخرين تحقق السعادة.





وأوضحت مقدمة برنامج " هى وبس "، أن المتعة من الممكن أن تفعلها وحدك مثل تناول الشوكولاتة، وعلينا التركيز في الأمور التي تجعلنا نتمتع والتي تسعدنا، لافتة إلى أن السعادة في الرضا والعطاء وتحقيق الذات.





وأكملت الإعلامية، أن من ضمن الأشياء الهامة لكي أشعر بالسعادة، أن "أبطل أخاف علشان أعرف انبسط، ولابد أن نأخذ قرارات دون خوف، ولكي أكون انسانا سعيدا في حاجة، لابد أن يكون لديك رضا بأن ما كتب الله- عز وجل- لك ، هو أفضل شيء".





وأنهت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة : لابد أن يكون لدينا يقينا تاما أن الأمور التي قسمها الله- عز وجل- لك؛ هى أفضل شئ، واخر شيء للحصول على السعادة أنه علينا أن نكون قريبين من ربنا.



