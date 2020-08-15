AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا عقد مؤتمر مستقبل منطقة الشرق الأوسط - رؤية مصر 2030 بجامعة عين شمس

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت جامعة عين شمس، عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية المؤتمر الدولي "مستقبل منطقة الشرق الأوسط - رؤية مصر 2030" عبر شبكة الإنترنت.

وأضافت الصفحة الرسمية للجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المؤتمر سيعقد يومي الأحد والإثنين الموافق 16 / 17 أغسطس 2020 ويقام المؤتمر برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إدارة وإشراف الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية .

جدير بالذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس التقى اليوم بشباب المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية الهندسة بالجامعة المسئولين عن  تصميم وتنفيذ كتيب عن "برامج الجامعة باللغة الإنجليزية" والذى يهدف الى التسويق للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة. 

ومن المقرر أن يتم توجيه الكتيب الذى أشرف على تنفيذه ا.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمي بالجامعة، الدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولى بهندسة عين شمس الى إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي وجميع السفارات من أجل التعريف والتسويق للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة وجذب أكبر عدد من  الطلاب الوافدين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا و إلكترونيًا.. بنات عين شمس تستضيف المؤتمر الرابع لأجندة افريقيا 2063

اليوم.. تستضيف بنات عين شمس المؤتمر الرابع بحوث المستقبل إلكترونيا

مستقبل منطقة الشرق الأوسط رؤية مصر 2030 بمؤتمر بجامعة عين شمس.. 16 أغسطس

باللغة الإنجليزية.. جامعة عين شمس تصدر كتيبا عن برامجها الدراسية

جامعة عين شمس تصدر كتيبا عن برامجها الدراسية باللغة الإنجليزية

انطلاق مؤتمر مستقبل منطقة الشرق الأوسط رؤية مصر 2030 الأحد

ترشيحاتنا

سوبرمان.. شاهد أب يطير في الهواء لإنقاذ ابنته من الموت المحقق | فيديو

للحاصلين على الإعدادية.. فتح باب التقديم للفصول المشتركة بين الكهرباء والتعليم

من أمام البحر.. حكيم يشارك جمهوره صورة على انستجرام.. شاهد

لبحث ملفات التعاون المشترك.. رئيس الوزراء يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية

أبرزها أطعمة غنية بفيتامين B6.. علاجات طبيعية للتخلص من آلام الركبة بدون أدوية

حلا شيحة ناعية شويكار: وداعًا.. الموت لا ينتظر أحدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير