القاهرة عادت لنا.. كاتب لبنانى: المبادرة المصرية لمساعدة بيروت ممتازة

وجه الكاتب اللبناني الكبير سمير عطا الله، الشكر للدولة المصرية فى مبادرتها لمساعدة لبنان فى نكبته جراء الانفجار الكبي ر الذى ضرب بيروت مؤخرا. اللبناني





وقال سمير عطا الله، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، إن المبادرة المصرية ممتازة، متابعا: "يجب أن نشير إلى الحركة التي يقوم بها السفير المصرى فى لبنان ومصر التى كانت غائبة عنا لزمن طويل عادت الى أحد أهم شركائها فى العالم العربى".





وأضاف عطا الله، أن المعلومات الآن حول تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان غير واضحة على الإطلاق، ولا يزال هناك خلاف حول شخصية رئيس الحكومة الجديدة.





وتابع الكاتب اللبنانى الكبير سمير عطا الله، أنه :"يجب الوصول إلى حكومة تنقذ لبنان من الغرق الكبير لاسيما الغرق الاقتصادى وهذا أمر معقد وصعب الوصول إليه حاليا، وربما تكون الحكومة الجديدة بداية لمثل هذا التغيير".



