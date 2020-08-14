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توك شو

أبدأو من الصفر.. نجل طبيب الغلابة: ضهري اتكسر بعد وفاته

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:27 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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حمزة شعيب
قالت السيدة "نبيلة" زوجة شقيق محمد مشالي، الذي توفى واعتنى طبيب الغلابة بأبنائه، إنه كان يمثل كل شيء بالنسبة لأبنائها، خاصة "محمد" أصغر الأبناء، مشيرة  إلى أنه كان يتواصل معهم حتى آخر يوم في عمره.

وفي السياق ذاته، قال كريم علاء الدين مشالي، نجل شقيق طبيب الغلابة، إنه كان يعتبر "مشالي" سندًا له: "ماكنتش متخيل إني هتكسر كده بعد وفاته، ماعادش ليّ ضهر".

وتابع "علاء الدين": "عندما توفى والدي، قال طبيب الغلابة إنه كان لديه 3 أبناء، وصاروا 6، وبالفعل لم يتأخر علينا أبدًا، وكان دائمًا ما يشجعنا على عدم اليأس، ونصحنا بالعمل حتى لو كنا سنبدأ من الصفر".

وقال "محمد مشالي"، نجل شقيق طبيب الغلابة، إنه اعتنى به منذ أن كان في الثالثة من عمره، قبل 20 عامًا، إذ ساعده في كل المواقف التي مر بها في حياته: "جات لي فترة كنت بحب ألعب كرة وكنت بفرقع واحدة كل يوم، وكان بياخدني أشتري كرة جديدة".
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