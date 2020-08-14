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على مرحلتين .. تفاصيل صرف التضامن مساعدات تكافل وكرامة.. غدا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:26 م
تكافل كرامة
تكافل كرامة
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عادل نصار
كشف محمد العقبي المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف مساعدات تكافل وكرامة على  مرحلتين منها للتكدس بداية من غدا.

وقال العقبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر شاشة"إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه سيتم صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين منها للتكدس بداية من غدا، مضيفا أن يتم صرف المساعدات مراعة لظروف المواطنين الصعبة بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن أهم أهداف مساعدات تكافل وكرامة دعم الفئات الأكثر احتياجا والقرى الأكثر فقرا.

وأكمل محمد العقبي المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 4 آلاف مكتب بريد في كل محافظات الجمهورية تستعد للصرف من غدا السبت، متابعا أنه يتم الصرف على مرحلتين بهدف منع التكدس والزحام.


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