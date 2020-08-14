المصريين الأحرار يقدم التعازي فى رحيل شويكار وسناء شافع

ينعي حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل الفنانة شويكار والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما.





ويقدم الحزب خالص التعازي لأسرة الفقيدة وكل الأسرة الفنية في رحيل واحدة من علامات السينما المصرية والتي لمعت في الكثير من أدوارها التي ناقشت العديد من أعمالها القضايا المصرية والعربية.





كما يقدم الحزب بخالص التعازي في وفاة الفنان سناء شافع والذي وافته المنية عن عمر يناهز 77عاما، وتوفي بعد صراع مع المرض، وأن الفنان أعطى نموذجا للفن الراقي والجامعي المتميز على مدى سنوات.





ويقدم الحزب خالص التعازي لأسرة الراحل وكل الأسرة الفنية.