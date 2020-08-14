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أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بقصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت إن الطيران الإسرائيلي استهداف موقع فلسطين شمال القطاع. بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية على نقطة للضبط الميداني شمالي غربي محافظة شمال قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي ارضا زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أشارت إلى وصول طفلة مصابة إلى مستشفى الأقصى 
واستهدف الجيش الإسرائيلي هدفا مجهولا بالقرب من دوار التعليم غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الميناء الجديد شمالي غربي محافظة خان يونس.


واندلع 22 حريقا في مستوطنات غلاف غزة نهار اليوم الجمعة، بفعل سقوط بالونات حارقة، وتسببت بأضرار مادية كبيرة وخاصة بالغلاف الشمالي.
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