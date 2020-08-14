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فن

فضل شاكر يحقق 15 مليون مشاهدة بـ "بتوحشيني"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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محمد نحلة

حققت أغنية بتوحشيني، للفنان فضل شاكر 15مليون مشاهدة بعد أربع أشهر من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 


تقول كلمات الأغنية: "يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك  .. يعني مفيش ما بينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا".


"انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط ايدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".


"بتوحشيني" كلمات: محمد رفاعي، ألحان : وليد سعد، توزيع : علي اباظة، وتريات : يحيي الموجي، صولو كمان : محمود سرور، قانون : ماجد سرور، ناي : محمد عاطف، مهندس صوت : رامي سليمان، مكس وماستر : خالد رؤوف، واستديو : صوت الحب.


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