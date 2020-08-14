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رياضة

سنة حزينة للبلوجرانا.. برشلونة لم يحصد أي بطولة في عام 2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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عمر سلامة
في واقعة لم يعتد عليها أنصار برشلونة الإسباني، بات واقعًا أن العملاق الكاتالوني لن يتوج بأي بطولة محليّة أو قاريّة في عام 2020 بعدما فشل في الظفر بإحدى بطولات الليجا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بعد خسارة برشلونة للقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التليدي ريال مدريد  بعد أن كان متفوق في بدايو المسابقة ولكن الملكي عاد بعد فترة التوقف بسبب الكورونا وإحتل المركز الأول دون أن يفرط فيه لنهاية الموسم.

وخسر برشلونة كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ولم يظفر بأي بطولة محلية.

كما خرج الفريق الكتالوني على يد بايرن ميونخ من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فضيخة شهدتها مدينة لشبون بالبرتغال.

وسينعكس غياب برشلونة عن منصات التتويج محليًا وقاريًّا وعالميًا سلبًا على إيرادات النادي الكاتالوني المالية بالإضافة إلى صعوبة فوز نجمه الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في العالم التي تمنح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم .
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