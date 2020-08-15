حبس لص لسرقته سيارة شخص بالنزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس لص، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة إحدى السيارات من قائدها امام حى النزهة باسلوب المغافلة.





وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم؛ لمعرفة الوقائع التي ارتكبها من قبل، ونشاطه ، واعداد تقرير بذلك.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط لص عقب سرقته إحدى السيارات من قائدها من أمام حى النزهة بأسلوب المغافلة .





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالامن العام .

ففى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بالمرور بدائرة النزهة تناهى لسامعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.





وباستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية) وقرر بأنه حال تواجده أمام حى النزهة بدائرة القسم قام بركن سيارته النقل وبداخلها مفتاح التشغيل لشراء بعض المستلزمات ، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته والاستيلاء على السيارة وفر هاربًا.





وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه , وتبين أنه (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرامًا) .





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بحيازته للمواد المخدر بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .