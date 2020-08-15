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برلمان

البرلمان يتصدى للتنمر ويضمن سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:01 ص
جرائم التحرش
جرائم التحرش
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فريدة محمد
يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلساته خلال الإسبوع  الجارى  مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ويواجه  مشروع القانون المعروض  ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقًا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.

و  يهدف  مشروع القانون إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع و تضمنت المادة  الاولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا "ب"، أوردت تعريفًا للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، او استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.
 
وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه او كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كما يناقش البرلمان خلال الاسبوع الجاري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للتأكيد على سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش و هتك العرض  
و يستهدف مشروع القانون  حماية بعض المجني عليهم والحد من الاثر المعنوي السلبي الواقع عليهم بسبب ارتكاب بعض الجرائم،  ومواكبة للظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع، في ضوء المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها، ومنها جرائم هتك العرض والتحرش وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، وهي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه.
و يسعي مشروع القانون  لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.
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