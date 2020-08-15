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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين في قضية أرض الجولف

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:02 ص
ابراهيم سيلمان وزير
ابراهيم سيلمان وزير الاسكان الاسبق
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إولى جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ.

تعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

وبلغت قيمة المبالغ التي أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.
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