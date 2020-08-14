بيكيه بعد إذلال برشلونة من بايرن: يجب تغيير أشياء كثيرة في النادي





وقال بيكيه في تصريحات بعد المباراة:"مباراة كارثية، يجب تغيير الكثير من الأشياء داخل النادي، إذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل."





وأضاف:"كان الأمر مروعًا ، شعور كارثي ، الخزي هو الكلمة الصحيحة ... لا يمكنك اللعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل ، إنها ليست المرة الأولى أو الثانية ... الأمر صعب للغاية ، أتمنى هذا يساعدنا بطريقة أو بأخرى."





يذكر أن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي بخسارة كارثية بثمانية من بايرن ميونخ.

علق جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، على خروج ناديه من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.