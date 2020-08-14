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رياضة

بيكيه بعد إذلال برشلونة من بايرن: يجب تغيير أشياء كثيرة في النادي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
علق جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، على خروج ناديه من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

وقال بيكيه في تصريحات بعد المباراة:"مباراة كارثية، يجب تغيير الكثير من الأشياء داخل النادي، إذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل."

وأضاف:"كان الأمر مروعًا ، شعور كارثي ، الخزي هو الكلمة الصحيحة ... لا يمكنك اللعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل ، إنها ليست المرة الأولى أو الثانية ... الأمر صعب للغاية ، أتمنى هذا يساعدنا بطريقة أو بأخرى."

يذكر أن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي بخسارة كارثية بثمانية من بايرن ميونخ.
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