بيكيه بعد إذلال برشلونة من بايرن: يجب تغيير أشياء كثيرة في النادي

علق جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، على خروج ناديه من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.
وقال بيكيه في تصريحات بعد المباراة:"مباراة كارثية، يجب تغيير الكثير من الأشياء داخل النادي، إذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل."
وأضاف:"كان الأمر مروعًا ، شعور كارثي ، الخزي هو الكلمة الصحيحة ... لا يمكنك اللعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل ، إنها ليست المرة الأولى أو الثانية ... الأمر صعب للغاية ، أتمنى هذا يساعدنا بطريقة أو بأخرى."
يذكر أن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي بخسارة كارثية بثمانية من بايرن ميونخ.