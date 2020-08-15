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مرأة

15 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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ونقدم فيما يلي، شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 15 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك موهبة كبيرة في التعامل مع الجمهور وفي العلاقات العامة.. تهتم بالصالح العام وتحب الحياة لكن انتبه قد تميل للتشدد أحيانا.

نصيحة:

هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.

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