بعد فضيحة البايرن.. أبرز خمس هزائم مذلة في تاريخ برشلونة

تأهل نادي بايرن ميونخ لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه نادي برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي.





هذة الهزيمة ليست الأولى في تاريخ برشلونة من حيث الهزائم الكبيرة فتاريخ برشلونة يحتوي على العديد من الهزائم والتي منها من البايرن أيضا عام 2013 والتي كانت بسبعة أهداف.





وفي خلال السطور التالية نرصد لكم أبرز خمس هزائم في تاريخ برشلونة :









ميلان وبرشلونة









المباراة دارت بتاريخ الخامس من نوفمبر 1980، وبرشلونة لم يكن يمر بأفضل أوقاته حينها، لكنه كان يظن أنه قد ضمن التأهل لثمن النهائي بعد أن فاز في لقاء الذهاب بألمانيا بهدف نظيف، والمفاجأة كانت كبيرة عندما سقط على أرضه وأمام جمهوره بأربعة أهداف نظيفة.





كل شيء كان على ما يرام للفريق قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول حين أصيب المدافع الألماني دييتر بريستن وعُوِّض ببيير ليتبارسكي، هذا الأخير دخل ليقلب المباراة رأسًا على عاقب بتسجيله هدفًا وتمريره لكرتين حاسمتين، وهو ما أعطى التأهل لفريق كولن الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في ذلك الوقت.





ميلان وبرشلونة





نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1993/1994 جمع بين برشلونة وميلان وكان الفريق الإيطالي غير مرشحًا أبدًا على الورق للظفر باللقب نظرًا للغيابات الكثيرة التي كان يعاني منها دفاعه، لكن الواقع كان مغايرًا، ففريق " الروسونيري " لقن البلاوجرنا درسًا قاسيًا رغم المواهب الكبيرة التي كان يضمها.

الميلان تقدم بفضل هدفي دانييلي ماسارو، قبل أن ينهي سافيسفيتش الأمور عمليًا لصالح الفريق الإيطالي بهدف ثالث قمة في الروعة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، فيما تكفل الفرنسي مارسيل دوساييه بدق المسمار الأخير في نعش برشلونة لتنتهي المباراة بفوز الميلان برباعية نظيفة ظلت عالقة لفترة طويلة في أذهان عشاق الميلان الذي تلقوا قبل أسابيع قليلة هزيمة بنفس النتيجة أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





دينامو كييف و برشلونة

المباراة كانت بتاريخ الخامس من نوفمبر 1997 بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ودخلها الفريق الكتلوني بنشوة كبيرة ومعنويات عالية بعد أن تمكن من التفوق في الكلاسيكو قبلها على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، لكن سرعان ما انتهت أفراحه بعدما لُقن درسًا من طرف الأوكرانيين.

فقلة هم الفرق الذين نجحوا في الخروج من الكامب نو تحت تصفيق الجماهير الكتلونية، لكن دينامو كييف تمكن من نيل هذا الشرف عندما فاز على مضيفه برباعية نظيفة كان بطلها الأسطورة "أندريه شيفتشينكو" الذي سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، قبل أن يُطرد سيرجي قبيل توجه اللاعبين إلى مستودع الملابس للاستراحة، فاستغل الأوكرانيون ذلك ليضيفوا الهدف الرابع الذي جاء عن طريق ريبروف في الشوط الثاني.





بايرن وبرشلونة





تأتي الهزيمة الرابعة والخامسة على يد الغول الألماني بايرن ميونخ الذي لقم برشلونة دروس لم تحدث له من قبل حسث فاز بايرن ميونخ على برشلونة عام 2013 بسباعية بمجموع اللقائين في دوري أبطال أوروبا والهزيمة الثانية هذا العام والتي انتهت بثمانية أهداف ولكن خلال لقاء واحد مما جعلها هي الأسوأ في التاريخ.