فايلر: أداء الأهلي باهت.. ولا أفضل الحديث عن رمضان صبحي بعد رحيله

اعترف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بسوء مستوى فريقه أمام الإنتاج الحربي، اليوم الجمعة، في اللقاء الذي تعادل فيه إيجابيا بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.





وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لم تكن أفضل مبارياتنا اليوم، لا سيما البداية فقد كانت سيئة للغاية، وأهدرنا أيضا ركلة جزاء كانت من الممكن أن تحسن الوضع".





وأضاف فايلر أن تأخر هدف التعادل كان دليلا على سوء الأداء لكن إجمالا نتيجة التعادل ليست الهدف الذي ننشده ولسنا سعداء بها، لكنها أفضل من خسارة النقاط الثلاث.



