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منوعات

عمرو أديب عن خسارة برشلونة: الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:47 م
عمرو اديب
عمرو اديب
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محمد بدران

تأهل نادي بايرن ميونخ لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه نادي برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي.


وكتب الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏بايرن ميونخ أعطى للدنيا كلها درس اليوم : اعمل شغلك على اكمل وجه ولاخر لحظه ولا سقف للإنجاز أو الطموح والنجاح ليس له حد والمجهود لا يتوقف طالما كان هناك فرصة لتحقيق المزيد . اما درس برشلونة واضح : الأسماء لا تساوي شيء بلا مجهود او عرق او تصميم. بجد اتعلمنا واستمتعنا"


جدير بالذكر أن برشلونة تأهل لذلك الدور بعد إقصائه نابولي الإيطالي في دور الـ 16، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بمجموع المباراتين 7-1.


وينتظر بايرن ميونخ دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي والتي تقام غدًا السبت.


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