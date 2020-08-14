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رياضة

مولر عن إذلال بايرن ميونخ لـ برشلونة: استمتعنا كثيرا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:51 م
مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة
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محمد السعيد
علق توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ على هزيمة فريقه الساحقة لبرشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري ابطال أوروبا.


ونجح توماس مولر في تسجيل ثنائية في شباك برشلونة في لقاء الليلة، وكان أحد أبرز نجوم المباراة.


وقال مولر في تصريحات صحفية عقب المباراة:" استمتعنا كثيرا في لقاء الليلة، لم نهتم بالأسماء الكبيرة في فريق برشلونة، ركزنا على أنفسنا فقط".


وتابع:" لقد كانت نتيجة ثقيلة، ولكن علينا التركيز على مباراة نصف النهائي".


يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليون الفرنسي في الدور نصف النهائي.


وتقام باقي منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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