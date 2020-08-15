تعديلات قانون الإجراءات الضريبية أمام النواب الأسبوع المقبل.. نواب: يضيف موارد إضافية لموازنة الدولة.. ويضمن تسوية وإنهاء المنازعات الضريبية

خطة النواب تكشف مزايا مشروع قانون الضريبة الموحد فى انهاء المنازعات

برلمانية عن مشروع قانون الضريبة الموحد: تضمن عقوبات رادعة للمتهربين

برلمانى عن قانون الاجراءات الضريبية الموحد: لا يحمل المواطن ضرائب جديدة

أعلن مجلس النواب عن مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الاسبوع المقبل، ويأتي ذلك في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.

وبالنظر إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب التي تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين، ويأتي في مقدمتها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وإزاء ما اسفر عنه تطبيق أحكام هذه القوانين من مشكلات في الواقع العملي.

وحول هذا الامر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية يهدف الى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية بعيدًا عن التعقيد والتكرار.



قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضم مجموعة كبيرة من المميزات التى تصب فى صالح الدولة تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واضافت "الكسان"، لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون يهدف الى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

واوضحت النائبة، أن مشروع القانون ينظم الإدارة الضريبية وعلاقة موظف المصلحة مع الممولين، مؤكدة أن مشروع القانون ادخل التوقيع الإلكترونى فى نطاق التطبيق، وضمن تسوية وإنهاء المنازعات الضريبية للقضاء على التعقد والتكرار.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن اللجنة المختصة قامت بدراسة القانون والموافقة عليه وسوف يتم عرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل لأخذ الرأى النهائي عليه فهو أحد مراحل التطوير داخل المنظومة الضريبية.

ومن جانبها، قالت سهير الحادى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضمن مجموعة من القوانين الخاصة بالضرائب فى قانون واحد.





وأكدت "الحادى" لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون تضمن مادة انتقالية ضمت الضرائب العقارية خلال فترة محددة حيث أن الضرائب العقارية ليست من ضمن نصوص مشروع القانون بسبب عدم هيكلتها حتى الآن، لافتًا إلى أن المادة التى استحدثها القانون تضمن عملية ضمها فور الانتهاء من هيكلتها وتجهيزها على النظام الالكتروني.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن مشروع القانون يحقق عدالة للعاملين فضلا عن كونه هيضيف موارد إضافية لموازنة الدولة، مؤكدة أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات رادعة لمن يكون بالتهرب من الضرائب لحين يقوم بعملية التصالح.





كما، قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد يضع محددات وضوابط للمولين وجعلهم يسيرون فى مسارات محددة ويضع حدود وضوابط للموظفين بالاضافة الى أنه وضع اجراءات كيفية الطعن آلية لإنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف "خليل" لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون لم يتناول اى ضرائب جديدة تقع على كاهل المواطنين، مؤكدًا أنه لا يتضمن زيادات على ضريبة القيمة المضافة او الدخل فهو قانون إجرائي.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيعرض على البرلمان الاسبوع المقبل إضافة الى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تم تعديله.



يذكر أن وزارة المالية رأت إعداد مشروع القانون المرافق بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.





و تضمن مشروع القانون إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى، كما استحدث المشروع حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات.





تضمن مشروع القانون تنظيمًا للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، كما حظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، وحظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين، كما أجاز المشروع إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كليًا أو جزئيًا في عدة حالات.